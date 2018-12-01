Лопес Обрадор вступил в должность президента Мексики

Андрес Мануэль Лопес Обрадор официально вступил в должность президента Мексики. Он стал главой государства на шесть лет — до 2024 года.

Как сообщает РИА Новости, церемония инаугурация прошла в здании парламента страны в субботу, 1 декабря. Лопес Обрадор принес присягу, а затем получил из рук главы совета палаты депутатов Порфирио Муньоса Ледо президентскую ленту.

Лопес Обрадор победил на президентских выборах, которые прошли в Мексике в июле. На этом посту он сменил Энрике Пенью Ньето, возглавлявшего страну с декабря 2012 года. Эксперты отмечают, что Лопес Обрадор стал первым за несколько десятилетий президентом Мексики с левыми взглядами.

Как заявил российский посол в этой стране Виктор Коронелли, Россия рассчитывает на плодотворную работу с новым президентом, а также надеется на отмену виз с Мексикой. По словам дипломата, в ходе встречи с ним Лопес Обрадор выразил готовность подписать с РФ соответствующее соглашение.

"Это решение давно назрело, так как Мексика остается одной из последних стран Латинской Америки, с которой у нас сохраняется еще визовый режим", — сказал Коронелли.

Посол добавил, что сейчас перед странами стоит задача наращивания политического диалога, торгово-экономических и инвестиционных связей.