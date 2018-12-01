Лидия Яковлева выиграла этап Кубка мира по прыжкам с трамплина

В норвежском Лиллехаммере проходит этап Кубка мира по прыжкам с трамплина. Победу одержала Лидия Яковлева. Впервые в истории российская спортсменка выиграла зарубежный этап Кубка мира.

Победу Лидии принес результат 273,9 балла. Второе место у норвежки Марен Лундбю, бронзу завоевала словенка Эмы Клинец. Софья Тихонова заняла 16 место, а Александра Кустова – 23.

Лидия Яковлева стала первой российской спортсменкой выигравшей зарубежный этар Куюка мира. В 2014 году подобного успеха добивалась Ирина Аввпкумова, но на трамплине в Чайковском.