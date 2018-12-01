В Париже в спецкора ВГТРК Григорову попала граната со слезоточивым газом

Париж в огне. Во время беспорядков в столице Франции пострадало уже 80 человек, передает канал "Россия 24". Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Более ста пятидесяти человек задержаны.

Акции протеста по всему городу, но жарче всего в районе Елисейских полей и Триумфальной арки. Там жгут машины, бьют окна, забрасывают полицию камнями и коктейлями Молотова. Был поджог одного из зданий. Люди выступают против реформ Эммануэля Макрона и требуют отставки правительства.

Из-за протестов закрыты семь станций метро. В ходе беспорядков пострадали корреспондент RT Люка Леже и спецкор ВГТРК в Париже Дарья Григорова.

По словам Григоровой, она и оператор чувствуют себя нормально, но столкновение происходит очень жестко, в сторону демонстрантов летят гранаты со слезоточивым газом.

Одна из гранат угодила девушке в ногу, но обошлось без серьезных травм.

Беспорядки продолжаются десять часов, но фактически за пределы Триумфальной арки они не вышли. Горят прилегающие улицы, 18 полицейских пострадали.

80 человек обратились за медицинской помощью.

Смертельных случаев пока не было.