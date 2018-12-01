На юге страны заметает трассы

Трассу Ростов-на-Дону — Таганрог закрыли для пассажирского транспорта, передает канал "Россия 24". Погода постоянно меняется — то снег, то ледяной дождь, да еще и с ветром. На дороге сильнейший гололед: автомобили даже не едут, а скользят по дороге, плохая видимость.

Трассу патрулируют сотрудники ГИБДД. Они готовы максимально быстро оказать помощь водителям. И просят быть очень внимательными.

Буквально за полчаса до введения этих ограничений, другую трассу — Ростов — Ставрополь — наоборот открыли для движения. Пассажирский транспорт туда не пускали последние сутки. И тоже из-за непогоды — дорогу замело. Для водителей организовали пункты временного размещения. Около 70 автомобилей пришлось вытаскивать из заносов. А для расчистки привлекли даже военную технику.