Песков: встреча Путина и Трампа нужна и России, и США

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли может состояться в ближайшее время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он подтвердил, что после отказа Трампа от встречи с Путиным состоялся контакт на уровне администраций президентов. Однако каких-либо договоренностей в ходе этого контакта достичь не удалось, добавил Песков.

Вместе с тем, продолжил пресс-секретарь президента РФ, встреча российского и американского лидеров нужна и Москве, и Вашингтону. При этом он указал, что выдвигать какие-либо условия для проведения такой встречи, в том числе по Украине, нельзя. Так он прокомментировал шаг США, которые выдвинули в качестве условия встречи президентов освобождение задержанных украинских моряков и кораблей, незаконно пересекших границу РФ в Черном море, пишет РИА Новости.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе из-за инцидента в Керченском проливе. Тем не менее президент России успел пообщаться с американским коллегой.