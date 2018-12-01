В Нижневартовске горит мебельный склад

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) в субботу вечером произошло возгорание на мебельном складе. Пожару присвоен наивысший, третий ранг сложности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, площадь пожара склада, который расположен на Индустриальной улице, составляет 1000 квадратных метров, обрушилась кровля здания.

На месте работают пожарные расчеты. Погибших и пострадавших, а также угрозы для соседних зданий нет.