"Анжи" и "Уфа" сыграли вничью, не забив мячей

Шестнадцатый тур российской премьер-лиги продолжился в Каспийске, где махачкалинский "Анжи" принимал "Уфу". Встреча завершилась вничью 0:0.

"Уфа" чаще атаковала и нанесла в три раза больше ударов по воротам хозяев. Но самые острые моменты создали игроки "Анжи". Несколько раз уфимцев выручил вратарь Александр Беленов, один раз на пути мяча, летевшего в ворота, встал защитник Алексей Никитин.

На 7 минуте в ворота "Уфы" был назначен пенальти. Но капитан махачкалинцев Владислав Кулик не смог переиграть Беленова. Вратарь "Анжи" отбил 11-метровый во втором туре подряд. В конце встречи уже голкипер "Анжи" Юрий Дюпин спас свою команду от гола, не позволив забить Ивану Пауревичу.

Матч завершился вничью 0:0. Обе команды набрали по 15 очков, но "Уфа", благодаря лучшей разнице мячей, занимает более высокое 13 место.