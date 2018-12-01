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1 декабря 201822:41

Взрыв газа в Брянской области: пострадали мать и двое детей

ТАСС

В частном доме в городе Трубчевск Брянской области взорвался бытовой газ, пострадали женщина и двое малолетних детей, они госпитализированы.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УМВД региона, ЧП произошло в субботу вечером. По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел после установки нового кухонного гарнитура. Дело в том, что плиту по какой-то причине не подключили к газовой трубе, но попытались ею воспользоваться.

Пострадавших: 33-летнюю женщину и двоих ее детей, 2012 и 2017 года рождения, отвезли в Трубчевскую районную больницу с ожогами различной степени тяжести.

По этому факту полиция проводит доследственную проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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