Лукашенко: Белоруссия во главе со мной Западу не нужна

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью каналу "Россия 24", что Белоруссия готова сотрудничать с западом, но не ущерб другим партнерам.

Однако Беларусь с Лукашенко Западу не нужна.

Лукашенко считает, что прошло то время, когда он мог отворачиваться. А в Белоруссии должна быть другая власть, чтобы его с распростертыми объятиями встречали на Западе.

Отношения Белоруссии с Западом улучшились на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. ЕС снял с Белоруссии практически все санкции, в том числе визовые ограничения против Лукашенко.