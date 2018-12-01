В Париже пострадали 12 журналистов RT

В ходе освещения массовых протестов против повышения цен на бензин в Париже в субботу пострадали 12 журналистов телеканала RT, сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Она перечислила основные опасности для корреспондентов: резиновые пули, камни, слезоточивый газ.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на префектуру полиции французской столицы, в ходе акции протеста движения "желтых жилетов" задержаны более 260 человек, около 200 из них находятся под стражей.

По данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, в ходе акции протеста, которая сопровождалась стычками демонстрантов с полицией и погромами, ранены более 100 человек. В числе пострадавших около 20 полицейских. Один из раненых находится в критическом состоянии.

В ходе беспорядков в субботу манифестанты сожгли полицейский автомобиль, а из другой служебной машины винтовку, передает ТАСС со ссылкой на французские СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине, жестко осудил насилие и подчеркнул, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.

Ранее в субботу сообщалось о двух пострадавших журналистах RT, позднее стало известно о пострадавшем корреспонденте ВГТРК Дарье Григоровой, которая получила травму ноги и отравление слезоточивым газом.