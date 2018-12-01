"Ювентус" разгромил в гостях "Фиорентину"

Туринский "Ювентус" выиграл во Флоренции у "Фиорентины" с результатом 3:0 и продолжает уверенно лидировать в Серии А. Свой очередной, 10-й мяч забил Криштиану Роналду.

В первом тайме "Ювентус" вышел вперед после гола Родриго Бентанкура. После перерыва Джорджо Кьеллини и Криштиану Роналду с пенальти сделали счет крупным. Этот гол стал 10-м для Криштиану Роналду в 14 турах. Это лучший результат для дебютантов Серии А за последний 61 год.

"Ювентус" набрал 40 очков и уверенно лидирует в чемпионате Италии. Ближайший преследователь "Наполи" имеет в своем активе 29 очков. Но неаполитанцы сыграли на матч меньше.