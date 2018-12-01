Велосипедистка Войнова завоевала серебро в спринте

В Берлине продолжается Кубок мира по велоспорту на треке. Россиянка Анастасия Войнова заняла второе место в индивидуальном спринте.

Анастасия пробилась в финал, где в двух заездах уступила австралийке Стефани Мортон. Дарья Шмелева заняла четвертое место, уступив в борьбе за бронзу украинской велосипедистки Елене Стариковой.

Накануне Анастасия Войнова и Дарья Шмелева стали победительницами в командном спринте.