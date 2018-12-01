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Cаммит G20 в Буэнос-Айресе 28 минут назад
Владимир Путин подвел итоги саммита G20
В ходе пресс-конференции Владимир Путин подвел итоги саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Президент России ответил на вопросы журналистов, в том числе, о встрече с Дональдом Трампом, пояснив, когда она может состояться. По его словам, встреча с американским коллегой Дональдом Трампом состоится тогда, когда американская сторона будет к этому готова.
Также Владимир Путин сообщил о кратком разговоре с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20, в ходе которого он изложил американскому коллеге свое видение инцидента в Черном море. "Мы, что называется, "на ногах", — там [на саммите] все друг с другом общаются — мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море, — цитирует высказывание российского лидера ТАСС. — У него своя позиция по этим вопросам, проблемам. У меня — своя. Мы во всяком случае остались при своем мнении, но во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента. Жаль, что на не удается провести полноформатную встречу".
Говоря о ситуации на Украине, российский лидер отметил, что Петр Порошенко ввел в стране военное положение перед президентскими выборами, и именно, в тех областях страны, где он не пользуется поддержкой населения. Владимир Путин напомнил, что ранее на Украине и при более острых и масштабных событиях военное положение не вводилось, и нынешний шаг Киева обусловлен выборной тематикой и преследует цель ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране.
По словам Владимира Путина, провокация в Керченском проливе еще раз показала, что Киев не заинтересован в том, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем. Он отметил, что анализ событий, связанных с этим инцидентом — или провокацией — в Черном море, и то, что происходит в Донбассе, говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, тем более, мирными средствами. "Это партия войны, и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будет продолжаться", подчеркнул президент России.
Глава государства отметил, что иностранным лидерам сложно было что-либо возразить против его аргументов по инциденту в Керченском проливе. В числе таких аргументов он назвал запись в судовом журнале одного из задержанных украинских кораблей, в которой отражена задача скрытного проникновения в территориальные воды Российской Федерации и скрытного прохода Керченского пролива. "Это спланированная провокация, так и есть", — подчеркнул президент.
Говоря об итогах саммита "Большой двадцатки", Владимир Путин высказал мнение, что итоговый документ встречи на высшем уровне весьма общий, но все равно это положительный результат. Президент отметил, что на международных площадках при подготовке различных коммюнике всегда возникают споры, напомнив, что по итогам саммита АТЭС заключительный документ вообще не удалось принять, а на саммите в Аргентине "до этого не дошло". "Действительно, возникали вопросы по ряду моментов: это и миграционный кризис, и вопросы торговли, и другие. Но в конечном итоге наши коллеги постарались, и документ появился", — сказал он.
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