Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже превысило 100

По последним данным, число пострадавших в результате беспорядков в Париже достигло 110, один человек находится в критическом состоянии. Среди пострадавших 17 сотрудников французских правоохранительных органов.

Как сообщалось, в ходе беспорядков пострадала также специальный корреспондент ВГТРК Дарья Григорова и 12 журналистов телеканала RT, освещавших события в столице Франции.

За участие в беспорядках задержаны 270 человек. МВД Франции сообщило, что в субботу, 1 декабря, во время демонстраций, организованных движением так называемых "желтых жилетов", по всей стране было задействовано 65 тысяч полицейских и жандармов, а также 30 тысяч пожарных. Задачей правоохранителей была охрана манифестантов, установление порядка, борьба с возможными возгораниями и оказание помощи пострадавшим.

Как сообщалось, с 17 ноября текущего года во Франции проходят массовые акции протеста, направленные против роста цен на автомобильное топливо, участники которых носят желтые светоотражающие жилеты, напоминает ТАСС. Время от времени эти манифестации перерастают в массовые погромы.

Так, 1 декабря на юге Франции в здании префектуры департамента Верхняя Луара возник крупный пожар. Местные СМИ сообщают, что поджог был организован участниками акции протеста "желтых жилетов", которые забросали здание бутылками с зажигательной смесью. Вспыхнувший огонь перекинулся на соседние административные постройки. К настоящему времени пожар удалось локализовать.

В Париже из-за повреждений, полученных в ходе беспорядков, закрыт для туристов один из главных символов французской столицы — Триумфальная арка. Бесчинствующие вандалы раскрасили красной краской лицо на одном из бюстов и разбили несколько статуй в помещениях исторического памятника, а также разгромили расположенный внутри арки музей. На стены Триумфальной арки при помощи баллончиков с краской нанесено множество надписей.

Кроме того, погромщики осквернили здание Пантеона, где захоронены останки выдающихся деятелей Франции с конца XVIII века, и дворец Отель-де-Виль, в котором расположена столичная мэрия.

По данным французских правоохранительных органов, в минувшую субботу к 15:00 по местному времени общее число участников акций протеста достигло 75 тысяч.