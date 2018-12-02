Крупный пожар в Нижневартовске потушен

Бойцам пожарных подразделений удалось ликвидировать открытое горение на мебельном складе в Нижневартовске. В настоящее время ведутся работы по проливке поврежденных огнем конструкций здания.

Общая площадь загоревшегося накануне здания составляет около 4 тысяч квадратных метров, в результате возгорания повреждена примерно четверть этой площади.

Ранее сообщалось, что сигнал о пожаре на мебельном складе поступил в экстренные службы в минувшую субботу, 1 декабря, в 21:55 по местному времени (19:55 по Москве), напоминает ТАСС. В результате возгорания произошло обрушение кровли здания на площади 600 квадратных метров. Позже огонь был локализован на площади около 1 тысячи квадратных метров, не было допущено его распространение на другие объекты. Погибших и пострадавших нет.