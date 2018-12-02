В столице Аргентины завершился саммит G20

В Буэнос-Айресе лидеры стран "Большой двадцатки" приняли итоговую декларацию. В совместном заявлении, в частности, говорится, что страны готовы продолжить борьбу с неравенством, поддерживать малый и средний бизнес, создавать условия для получения образования.

У Владимира Путина в Аргентине был очень плотный график, в рамках саммита он провел ряд двусторонних переговоров. Об итогах саммита Владимир Путин рассказал на встрече с журналистами. В частности, ответил на вопрос о встрече с Дональдом Трампом, когда она может состояться.