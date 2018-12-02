Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины

Находящийся в Аргентине президент России Владимир Путин прибыл в президентский дворец Каса Росада. Помимо участия во встрече "Большой двадцатки", российский лидер совершает ответный официальный визит в Аргентину.

Президент страны Маурисио Макри встретил гостя у парадного подъезда, сообщает ТАСС. После церемонии совместного фотографирования российский и аргентинский лидеры удалились в рабочий кабинет для беседы в узком формате, после которой переговоры продолжились в формате официального обеда. Обе встречи проходят за закрытыми дверями.

Как рассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, по итогам переговоров запланировано подписание ряда российско-аргентинских межправительственных и межведомственных документов, а также коммерческих контрактов. По его словам, одной из главных тем станет укрепление торгово-экономического взаимодействия.

В 2017 году объем российско-аргентинского товарооборота увеличился на 5,6 процента — до 890 миллионов долларов, а уже в январе-сентябре текущего года он вырос вырос более чем на четверть — до 915,6 миллиона долларов.