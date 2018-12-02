В США самолет врезался в здание детского медицинского центра: есть жертвы

В американском штате Флорида небольшой самолет врезался в крышу здания, в котором располагается центр терапии для страдающих аутизмом детей. По предварительным данным, погибли два человека.

Трагический инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл вскоре после вылета самолета из местного аэропорта. Жертвами крушения стали находившиеся на борту пассажиры.

В момент авиакатастрофы в здании медицинского центра находились восемь взрослых людей и пятеро детей. Одна из педагогов, помогавшая выводить из здания детей, получила незначительные травмы, госпитализация ей не потребовалась, передает ТАСС.