Россия и Аргентина договорились о сотрудничестве по широкому кругу вопросов

По итогам переговоров президентов Российской Федерации и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри подписан стратегический документ о партнерстве двух стран в области мирного использования атомной энергии.

Также был подписан план проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел России и Аргентины. Кроме того, представители стран подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры.

Есть планы и по укреплению сотрудничества России и Аргентины в сфере транспортной инфраструктуры. Так, российская компания РЖД готова помочь в реализации важной для аргентинской экономики инициативы — строительстве железной дороги протяженностью 700 километров к нефтегазовому месторождению "Вака муэрта".

В ходе итоговой пресс-конференции президент России заявил, что договорился с аргентинским коллегой Маурисио Макри о расширении сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, в том числе, в киберпространстве, с незаконным производством и оборотом наркотиков, другими современными угрозами и вызовами.

Также Владимир Путин отметил важность работы телеканала RT, который продолжит вещание в Аргентине до 2022 года. "Думаю, что это подчеркивает особый характер отношений между нашими странами и дает возможность аргентинским зрителям познакомиться с тем, что в реалиях происходит в России, и нашим видением того, что происходит в мире в целом", — цитирует высказывание главы государства ТАСС.

Владимир Путин отметил, что в 2017 году товарооборот двух стран вырос до 890 миллионов долларов, за первые девять месяцев текущего года увеличился еще на 26 процентов, а по итогам 2018 года планируется выйти на 1 миллиард долларов.