Джорджа Буша-старшего похоронят рядом с супругой

Скончавшийся в минувшую пятницу на 95-м году жизни 41-й президент США Джордж Буш-старший будет похоронен 6 декабря на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете.

Бело экс-президента предадут земле на участке его семьи рядом со зданием библиотеки. Там же покоится супруга его супруга Барбара Буш, скончавшаяся в апреле текущего года, и их дочь Робин, умершая в 1953 году в возрасте трех лет.

Гроб с телом бывшего хозяина Белого дома доставят к месту его упокоения на поезде в сопровождении членов его семьи и близких друзей, передает ТАСС. Перед этим в Хьюстоне в епископальной церкви святого Мартина пройдет церемония прощания.

Церемония захоронения будет закрытой. По предварительным данным, она начнется около 16:00 по центральному американскому времени.

В понедельник, 3 декабря, тело Джорджа Буша-старшего перевезут на самолете из Хьюстона, где он скончался, в Вашингтон, где гроб с телом усопшего будет находиться до 5 декабря в центральной ротонде Капитолия. В среду в Кафедральном соборе столицы США пройдет мемориальная служба. В этот день в стране будет объявлен траур.