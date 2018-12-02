Снаряжение победителей: в России наладили выпуск современных хоккейных клюшек

Единственный в России завод по производству хоккейных клюшек из композитных материалов "Заряд" находится в Набережных Челнах. Сегодня спортивные снаряды, изготовленные на этом предприятии, используют и профессиональные спортсмены.

В этой игре, в которую играют настоящие мужчины, хотя бы раз участвовал любой мальчишка. У многих первая клюшка была из фанеры, ну а в профессиональном хоккее в последние 30 лет снаряды приходилось заказывать только импортные.

Первое и пока единственное в России предприятие по производству хоккейных клюшек — это настоящий завод с полным циклом, где с нуля создают спортивные снаряды мирового уровня.

В этих печах при температуре 150 градусов набирают прочность уже готовые хоккейные клюшки. Каждая — с индивидуальным номером — проходит многоступенчатый контроль.

Жесткость, размер, угол загиба — у каждого снаряда абсолютно разный — в зависимости от роста и веса игрока.

"Производство ничем не отличается от того, чем занимаются мировые производители, мы просто бросили вызов мировым брендам, которые долгое время существуют на этом рынке", — Артур Константинов, заместитель генерального директора компании "Заряд".

Будущие клюшки, буквально ткут из углеродных нитей. Получается многослойный композитный материал, сломать — практически невозможно.

10-летние мальчишки школы "Ак Барс" в хоккей играют в форме легендарной команды — трёхкратного обладателя Кубка Гагарина Континентальной Хоккейной Лиги. У большинства — клюшки, сделанные в России.

"Можно сказать, что клюшка сама забивает. Забивают, конечно, игроки, но от клюшки многое зависит, и в детском возрасте это не определяющий факт, но мальчишки играют достаточно хорошо", — считает Андрей Царев, тренер ДЮСШ.

Стремительное развитие предприятия во многом произошло и за счёт крупнейшей в стране информационно-правовой площадки – бизнес-навигатора МСП. Ресурсом уже пользуются миллион 200 тысяч предпринимателей по всей России.

На заводе выпускают более 70 тысяч изделий в год. Снаряды в разы дешевле зарубежных аналогов. Впервые за 30 лет спортсмены могут играть в профессиональный хоккей клюшками, сделанными в России.