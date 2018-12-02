США не будут поднимать пошлины в отношении Китая

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января 2019 года пошлины в отношении Китая с 10 до 25 процентов.

Одновременно Соединенные Штаты предупредили, что если в течение следующих 90 дней не достигнут с КНР соглашения по некоторым торговым вопросам, 10-процентные пошлины будут увеличены в 2,5 раза.

Как сообщалось, летом текущего года США ввели пошлины в размере 25 процентов на импорт 818 наименований товаров из КНР общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год, напоминает РИА Новости. Китай сразу же в качестве контрмеры ввел пошлину в 25 процентов на импорт равнозначного объема товаров из США.

В конце сентября вступили в силу новые американские пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. В ответ Китай ввел пошлины в размере 10 и 5 процентов а американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.