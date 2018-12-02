"Ротор" рассматривает кандидатуру Калитивинцева на пост главного тренера

Волгоградский "Ротор" ведет поиск нового главного тренера. Прежний наставник волжан Роберт Евдокимов был отправлен в отставку 24 ноября.

Наиболее вероятным кандидатом на замещение вакантной должности считается Юрий Калитвинцев, который в бытность игроком выступал за волгоградский клуб. Последним клубов в карьере Калитвинцева было московское "Динамо", которое под его руководством вернулось в премьер-лигу.

Также в число кандидатов входят Александр Бородюк и Юрий Красножан. В настоящее время "Ротор" занимает 15 место в ФНЛ.