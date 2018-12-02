Давид Вилья стал игроком "Виссел Кобе"

Японский клуб "Виссел Кобе" представил своего новичка 36-летнего испанца Давида Вилью. Бывший нападающий сборной Испании, Валенсии и "Барселоны" подписал контракт сроком на один год.

После ухода из "Барселоны" в 2014 году Давид Вилья отыграл четыре года в клубе МЛС "Нью-Йорк Сити". Контракт Вильи истек, но чемпион мира 2012 года и двукратный чемпион Европы решил продолжить карьеру и принял приглашение японского клуба. В воскресенье утром испанец был представлен в качестве игрока "Виссел Кобе".

Давид стал одноклубником своего многолетнего партнера по сборной Испании и "Барселоне" Адрес Иньесты. Также в "Виссел Кобе" выступает бывший нападающий сборной Германии, "Баварии" и "Арсенала" Лукас Подольски.