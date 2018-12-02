Пожар в пермском крае унес жизни трех мужчин

В деревне Романово Усольского района Пермского края три человека погибли в результате пожара. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, по прибытии на место пожарных расчетов дом был полностью охвачен огнем, возможности войти в здание не было.

В ходе ликвидации возгорания на месте происшествия были обнаружены тела трех мужчин, передает ТАСС. К настоящему времени площадь и причины возникновения пожара пока не выяснены.

По предварительным данным, работающие на месте трагедии криминалисты не обнаружили следов насильственной смерти погибших.