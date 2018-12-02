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Саммит G20 в Буэнос-Айресе 14 минут назад

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2 декабря 201807:49 Валентин Богданов

Итоги саммита: договорились договариваться

В Буэнос-Айресе завершился саммит "группы двадцати". Владимир Путин принял участие в общих заседаниях, провёл ряд двусторонних встреч и пообщался с журналистами, где-то даже без переводчика. Какие вопросы интересовали мировые СМИ и мировых лидеров?

Большая часть саммита большой двадцатки скрыта от журналистских глаз. Почти все заседания за закрытыми дверями, лидеры стремительно перемещаются, не каждое их общение попадает в кадр. Вот и встреча Владимира с Дональдом Трампом не попала, породив немало спекуляций. Наиболее надежный источник тут, конечно, сам российский президент.

"Тем не менее, мы, что называется на ногах, ну, там все друг с другом общаются, мы тоже пообщались и с президентом Трампом, так в двух словах. Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблема, у меня своя. Ну, во всяком случае, мы остались при своем мнении. Я его проинформировал о нашем видении этого инцидента. Ну, жаль, что нам не удается, не удается полноформатную встречу, поскольку, полагаю, наверное, назрела", — заявил Владимир Путин.

Произошедшим в Черном море интересовались и президент Франции и канцлер Германии. Чтобы было понятно, как происходила украинская провокация, и Меркель и Макрону Путин даже собственноручно нарисовал карту Керченского пролива. А заодно объяснил, зачем провокация потребовалась именно сейчас.

"Мы изложили хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-то возразить. Меня другое беспокоит. При более масштабных событиях, связанных с Украиной, никто не вводил чрезвычайно военного положения, а теперь, в преддверии выборов, надо обязательно это сделать. Для чего? Ну, естественно, для того, чтобы ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране. Ну, что еще хуже, ведь ввели это военное положение в 10 областях, как раз в тех, в которых действующий президент не пользуется особой поддержкой, и не находит его политика там единодушного одобрения. Но что это значит, вы вдумайтесь, это значит, что действующее руководство Украины своими руками разделило страну на благонадежную и не очень. В условиях каких-то боевых действий, в условиях таких провокаций, с которыми мы имеем дело сейчас в Черном море, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Это тот случай, когда и у нас и на Украине описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родна. Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике", — добавил президент России.

Но киевские власти идут еще дальше. Например, запретили въезд в страну всем россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60. Примитивный расчет на то, что Россия обидится, поступит зеркально, и тем настроит против себя украинских граждан — не оправдался. Ничего такого не будет, рассказал Владимир Путин. Даже наоборот.

"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы наоборот пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и легализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", — заявил Владимир Путин.

Западная пресса в произошедшем у Крымского моста как обычно разбираться не стала. Сразу обвинили Москву, как обвиняла по многим другим вопросам. Корреспондент BBC пришел на пресс-конференцию Владимира Путина с цитатой от своего министра обороны. Так торопился спросить, что даже переводчик не успел. Путин английским владеет. Вопрос российский президент прекрасно понял.

- Стив Розенберг, пожалуйста, переведите сами себя на русский язык.

- Ничего, не надо, не надо. Мы давайте это оставим на совести тех, кто это говорит и делает. Значит, что касается терроризма, Россия, наверно, является страной номер один, которая вносит самый существенный вклад в борьбу с терроризмом. Это все делается в расчете, прежде всего, на получение дополнительных очков внутри своей собственной страны. Великобритания для нас важный партнер, и мы надеемся, что когда-нибудь, исхожу из того, что это должно произойти как можно быстрее, мы сможем преодолеть те трудности, которые имеются в наших отношениях и выйти все-таки на тренд позитивного сотрудничества в интересах как Великобритании, так и Российской Федерации.

Но сколько ни льют на Россию негатива, а интерес к нашей стране все равно высокий. Где бы ни останавливался в Буэнос-Айресе президентский кортеж, у лимузина "Аурус" всегда собирались любопытные. В Саудовской Аравии к представительским машинам из России тем временем присматриваются потенциальные покупатели. Об этом Владимиру Путину на двухсторонних переговорах рассказал наследный принц Мухаммад Бин Салман. Обсуждали цены на нефть и соглашение по ОПЕК плюс.

Пресс-конференция Владимира Путина проходила в гостинице, где остановилась наша делегация. В холле у российского президента случилась неожиданная встреча.

Путин ехал во дворец Каса Росада на встречу с аргентинским коллегой. В условиях мировой нестабильности двухсторонние контакты — приобретают двойную ценность. А уж для тех, кто испытывает трудности (как Аргентина с ее инфляцией в 45 процентов и безработицей) — это настоящая поддержка. Буэнос-Айрес очень заинтересован в совместных проектах с Москвой. Речь о сотрудничестве в атомной энергетике, строительстве железных дорог, производстве удобрений. Переговорами с Маурисио Макри Владимир Путин завершил свою поездку на саммит G20.

Лидеры смогли принять итоговую декларацию. Договорились договариваться. Для саммита конфликтов, как его окрестила пресса еще до начала, можно сказать даже прорыв. Большая двадцатка расходится по национальным квартирам. Не плачь по ней, Аргентина.

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