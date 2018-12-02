Представители туристического бизнеса собрались в Португалии на World Тravel Аwards

Отель, курорт, авиакомпания и даже целый город. Россия получила сразу несколько туристических Оскаров World Тravel Аwards. Церемония вручения прошла в Лиссабоне. Так на чём и куда летать?

Где ещё проводить мировой финал World Тravel Аwards, как не в Лиссабоне? Это организаторы премии так говорят: с одной стороны, столица Португалии сочетает в себе традиции — всё-таки это старейший город Западной Европы, с другой — современные тренды. Как раз то, что нужно для главной встречи года в мировой индустрии туризма.

Смокинги и платья от кутюр, ослепительные вспышки фотокамер. Это как Оскар, только туристический. Все звёзды из мира путешествий на одной церемонии.

"Это Гранд-финал, это юбилейная церемония, премии 25 лет, мы собрали наших партнеров, которых любим — с шести континентов, и здесь только лучшие из лучших", — уверен Грехем Кук, президент World Тravel Аwards.

Десятки номинаций, поэтому без торжественных речей — иначе для награждения целой ночи не хватит. На сцене меняются представители авиакомпаний, отелей, городов разных континентов, победители так называемых "региональных" конкурсов World Тravel Аwards — Европа, Азия, Африка. Этот Гранд-финал, наверное, мог бы возглавить топ самых динамичных церемоний мира.

Российский "Аэрофлот" заслужил без преувеличения мировое признание — сразу в двух номинациях: лучший бренд и лучший бизнес-класс.

"Когда я впервые летал Аэрофлотом, мне было 12 лет, и это было здорово. Летал несколько раз и в последние годы, я знаю, что сейчас это очень современная компания, эксперты говорят, что качество у неё — первый класс, мы помним, что ваша страна первая полетела в космос! А в Петербурге я был, когда он ещё назывался Ленинградом, потом снова, это поразительный город фантастический! Культура, творчество, а ещё и Москва, и Петербург замечательно провели чемпионат мира по футболу", — говорит Грехем Кук, президент World Тravel Аwards.

Санкт-Петербург на церемонии в Лиссабоне назван лучшим в мире культурным направлением для туризма. Ещё отметили отель в Москве "Красные холмы" и курорт "Мрия" в Ялте. Словом, в России есть туризм высокого полёта. А ведь соперниками, к примеру, "Аэрофлота" были настоящие акулы воздушных перевозок? вроде British Airways, Air France. Обладателей драгоценной статуэтки — земной шар в руках — определили онлайн голосованием тысячи профессионалов. Среди них — туроператоры, профильные сайты, консалтинговые компании, а главное: миллионы путешественников: туристы, пассажиры.

В этом году Россия взяла сразу несколько туристических "Оскаров". Но и португальцев домашний финал не разочаровал. Их страна признана лучшей в Евросоюзе для путешествий. А главное, сама церемония получилась по-настоящему впечатляющей, масштабной и изысканной. Как виды Лиссабона в декабре.