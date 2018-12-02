Боксеры Уайлдер и Фьюри не выявили победителя в чемпионском бою

2 декабря состоялся чемпионский поединок по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе между действующим обладателем титула американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. По итогам 12 раундов победитель так и не был выявлен.

Поединок состоялся на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Боксеры провели на ринге все 12 раундов. По их итогам один из судей отдал победу американцу – 115:112, второй был на стороне Фьюри — 114:110, третий же зафиксировал ничью – 113:113.

Поскольку в чемпионском поединке не был выявлен победитель, титул сохранил за собой действующий чемпион WBC Деонтей Уайлдер.