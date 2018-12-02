Экс-вратарь СКА Коскинен помог "Эдмонтону" победить "Вегас"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В заключительной встрече "Эдмонтон Ойлерз" на своей площадке оказался сильнее "Вегас Голден Найтс" со счетом 2:1. Финский вратарь хозяев льда Микко Коскинен сделал 31 сэйв, став второй звездой матча.

У победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид и Райан Спунер, у проигравших отличился Вильям Карлссон.

Напомним, что ранее Коскинен выступал за санкт-петербургский СКА, в составе которого дважды становился обладателем Кубка Гагарина.