Путин рассказал журналистам о встрече с Трампом и военном положении на Украине

В Буэнос-Айресе завершился саммит "Большой двадцатки". По итогам согласована и подписана декларация. У президента России Владимира Путина был очень плотный график: в рамках саммита президент провел ряд двусторонних встреч и пообщался с журналистами.

Вопросов было много — в частности, мировые СМИ интересовались, когда же может состояться встреча российского лидера с Дональдом Трампом. Речь шла также о военном положении на Украине. Владимир Путин отметил: решение Киева ввести новый правовой режим разделило Украину.

Говоря о ситуации на Украине, российский лидер отметил, что Петр Порошенко ввел в стране военное положение перед президентскими выборами, и именно, в тех областях страны, где он не пользуется поддержкой населения. Владимир Путин напомнил, что ранее на Украине и при более острых и масштабных событиях военное положение не вводилось, и нынешний шаг Киева обусловлен выборной тематикой и преследует цель ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране.

По словам Владимира Путина, провокация в Керченском проливе еще раз показала, что Киев не заинтересован в том, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем. Он отметил, что анализ событий, связанных с этим инцидентом — или провокацией — в Черном море, и то, что происходит в Донбассе, говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, тем более, мирными средствами. "Это партия войны, и пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будут продолжаться", — подчеркнул президент России.