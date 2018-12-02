Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
2 декабря 201810:02 Дарья Григорова

Париж в огне: уличная война продолжается

Париж по-прежнему в огне. В массовых акциях, направленных против реформ президента Макрона, ранены больше сотни человек. В ходе беспорядков пострадала и спецкор ВГТРК в Париже.

Там, где проходят "желтые жилеты", остается только черный дым и огонь — они сжигают все на своем пути. В центре Парижа — настоящая уличная война.

"Желтые жилеты" идут в атаку — они пытаются защитить свои позиции около Триумфальной арки. В ответ в них летят слезоточивый газ, светошумовые гранаты, работает водомет.

Сначала центр столкновений — именно Триумфальная арка. Символ Франции буквально утопает в едком дыму слезоточивого газа. В ответ в правоохранителей летят камни.

С площади Этуаль самые ожесточенные столкновения перенеслись на прилегающие улицы. На Авеню Фош в небольшом парке — городской бой. Полицейские обороняются на горке. На боеприпасы идут любые подручные средства: "желтые жилеты" разбирают брусчатку, декоративные заборы, цветочные клумбы.

Все добытое летит в сторону полиции. Действуют протестующие непредсказуемо, у них нет конкретного лидера и четкой организации. В такой обстановке пострадать может любой, кто находится рядом.

Опасность представляют и действия полиции. Гранатометы, заряженные снарядами со слезоточивым газом, полицейские направляют прямо в толпу. Кроме самого газа такое попадание грозит и как минимум серьезными ушибами. Одна из таких гранат угодила в съемочную группу ВГТРК. Пострадали в ходе столкновений и журналисты телеканала RT France.

Скупая официальная статистика по количеству раненых постоянно увеличивается. Известно, что многие из них — сотрудники полиции. Война на парижских улицах еще не окончена.

Сейчас

09:54

В московском метро неизвестный с ножом напал на женщину

04:02

Россия и Аргентина договорились о сотрудничестве по широкому кругу вопросов

03:20

В США самолет врезался в здание детского медицинского центра: есть жертвы

02:44

Владимир Путин проводит переговоры с президентом Аргентины

00:12

Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже превысило 100

23:46

Владимир Путин подвел итоги саммита G20

21:55

В Нижневартовске горит мебельный склад

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин рассказал журналистам о встрече с Трампом и военном положении на Украине

Путин рассказал журналистам о встрече с Трампом и военном положении на Украине

1 час назад
Париж в огне: уличная война продолжается

Париж в огне: уличная война продолжается

1 час назад
Итоги саммита: договорились договариваться

Итоги саммита: договорились договариваться

3 часа назад
В московском метро неизвестный с ножом напал на женщину

В московском метро неизвестный с ножом напал на женщину

1 час назад
Япония усиливает кибероборону

Япония усиливает кибероборону

2 часа назад
Боксер Фьюри: верю, что выиграл бой даже с двумя нокдаунами

Боксер Фьюри: верю, что выиграл бой даже с двумя нокдаунами

53 минуты назад
Американский адмирал Стирни умер в Бахрейне

Американский адмирал Стирни умер в Бахрейне

9 часов назад
Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Катю Нечунаеву спасет срочная операция на сердце

21.11.2018 09:32
Эволюция мобильного гейминга

Эволюция мобильного гейминга

30.11.2018 18:28
Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

Рубль в декабре 2018 года: все внимание на нефть и США

30.11.2018 06:00
На границе России и Грузии скопилось больше сотни грузовиков

На границе России и Грузии скопилось больше сотни грузовиков

34 минуты назад
США намерены ввести вторую часть санкций против РФ по делу Скрипаля

США намерены ввести вторую часть санкций против РФ по делу Скрипаля

37 минут назад
Представители туристического бизнеса собрались в Португалии на World Тravel Аwards

Представители туристического бизнеса собрались в Португалии на World Тravel Аwards

3 часа назад
США не будут поднимать пошлины в отношении Китая

США не будут поднимать пошлины в отношении Китая

4 часа назад
Снаряжение победителей: в России наладили выпуск современных хоккейных клюшек

Снаряжение победителей: в России наладили выпуск современных хоккейных клюшек

5 часов назад
В США самолет врезался в здание детского медицинского центра: есть жертвы

В США самолет врезался в здание детского медицинского центра: есть жертвы

7 часов назад
В Париже в спецкора ВГТРК Григорову попала граната со слезоточивым газом

В Париже в спецкора ВГТРК Григорову попала граната со слезоточивым газом

13 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. НЕспасатели

Расследование Эдуарда Петрова. НЕспасатели

13 часов назад
1 044
"Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное": два взгляда на современную политику

"Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное": два взгляда на современную политику

29.11.2018 16:32
Выше радуги: "Роза Хутор" отменяет межсезонье

Выше радуги: "Роза Хутор" отменяет межсезонье

01.12.2018 00:05
Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

Звездные ароматы: какими духами пользуются знаменитости

30.11.2018 15:47
Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

Виртуального ассистента Alexa встроили в роботизированную рыбу

29.11.2018 10:53