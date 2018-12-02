Париж в огне: уличная война продолжается

Париж по-прежнему в огне. В массовых акциях, направленных против реформ президента Макрона, ранены больше сотни человек. В ходе беспорядков пострадала и спецкор ВГТРК в Париже.

Там, где проходят "желтые жилеты", остается только черный дым и огонь — они сжигают все на своем пути. В центре Парижа — настоящая уличная война.

"Желтые жилеты" идут в атаку — они пытаются защитить свои позиции около Триумфальной арки. В ответ в них летят слезоточивый газ, светошумовые гранаты, работает водомет.

Сначала центр столкновений — именно Триумфальная арка. Символ Франции буквально утопает в едком дыму слезоточивого газа. В ответ в правоохранителей летят камни.

С площади Этуаль самые ожесточенные столкновения перенеслись на прилегающие улицы. На Авеню Фош в небольшом парке — городской бой. Полицейские обороняются на горке. На боеприпасы идут любые подручные средства: "желтые жилеты" разбирают брусчатку, декоративные заборы, цветочные клумбы.

Все добытое летит в сторону полиции. Действуют протестующие непредсказуемо, у них нет конкретного лидера и четкой организации. В такой обстановке пострадать может любой, кто находится рядом.

Опасность представляют и действия полиции. Гранатометы, заряженные снарядами со слезоточивым газом, полицейские направляют прямо в толпу. Кроме самого газа такое попадание грозит и как минимум серьезными ушибами. Одна из таких гранат угодила в съемочную группу ВГТРК. Пострадали в ходе столкновений и журналисты телеканала RT France.

Скупая официальная статистика по количеству раненых постоянно увеличивается. Известно, что многие из них — сотрудники полиции. Война на парижских улицах еще не окончена.