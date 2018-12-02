В московском метро неизвестный с ножом напал на женщину

На станции "Лубянка" столичного метро неизвестный напал с ножом на женщину, после чего скрылся. По сообщению пресс-службы столичного главка полиции, нападение произошло накануне вечером.

Нападавший нанес своей жертве множественные проникающие колото-резаные ранения живота, головы, лица и конечностей. Пострадавшую — неработающую женщину 1982 года рождения — госпитализировали в реанимацию.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью", передает ТАСС.