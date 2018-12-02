США намерены ввести вторую часть санкций против РФ по делу Скрипаля

Администрация США намерена ввести второю часть санкций против России по делу об отравлении Скрипалей. Этот санкционный "пакет" предусматривает в том числе: понижение уровня или даже приостановку дипломатических отношений, запрет на экспорт в Россию любых непродовольственных американских товаров, на импорт российских товаров, включая нефть и нефтепродукты, запрет на посадку в США самолетов российских авиакомпаний.

США не получили от России заверений в отказе от использования химического оружия после инцидента с бывшим российским двойным агентом Сергеем Скрипалем в Солсбери, поэтому Госдепартамент начал консультации по вопросу ограничительных мер с конгрессом, сообщила представитель Госдепа Хизер Нойерт. В соответствии с положениями закона о ликвидации химического и биологического оружия, который регулирует применение дополнительных санкций, американские власти приступят к введению против России второго раунда санкций, добавила она.

Первая часть санкций против РФ по делу Скрипаля была введена 27 августа. Тогда Госдеп уточнил, что если через 90 дней Москва не выполнит ряд условий, то будут введены новые санкции.