Боксер Фьюри: верю, что выиграл бой даже с двумя нокдаунами

Британский боксер Тайсон Фьюри после чемпионского поединка с американцем Деонтеем Уайлдером заявил, что искренне считает себя победителем, хотя дважды побывал в нокдауне. Напомним, что судьи зафиксировали ничью в бою за звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

"Мы сражались далеко от моей родины. Я дважды оказался в нокдауне, но искренне верю, что именно я выиграл этот бой", — цитирует Фьюри Sky Sports.

Также он рассказал, что не собирается заканчивать с боксом и надеется на матч-реванш с Уайлдером.

Американский боец в свою очередь отметил, что ему немного не хватило точности в ударах, чтобы отправить соперника в нокаут. Кроме того, он согласился еще раз встретиться с Фьюри на ринге.