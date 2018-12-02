Новый "Панцирь" испытают до конца года

Летные испытания ракеты для новой версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь", предназначенной для борьбы с беспилотниками, планируется завершить к январю 2019 года. Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок. Новая модификация комплекса получила название "Панцирь-С1М". Приемочные испытания опытного образца пройдут до декабря следующего года.

В течение текущего года сообщалось о 10 атаках беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Все атаки были успешно отражены — в том числе, с помощью комплекса "Панцирь-С".

ЗРПК "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия (дальность до 20 километров, высота действия — до 15 километров) гражданских и военных объектов ото всех средств воздушного нападения в любом климате и при любой погоде в любое время суток. Радиус действия новой модификации увеличился с 20 до 30 километров. Чтобы отреагировать на угрозу "Панцирю" достаточно от четырех до шести секунд, причем огонь по целям может вестись и на ходу.