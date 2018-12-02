На границе России и Грузии скопилось больше сотни грузовиков

Пограничная полиция Грузии закрыла проезд на участке Владикавказ — Ларс для грузовиков. Причиной послужило ухудшение погоды, пишет "Интерфакс". Запрет продлится с 30 ноября до особого распоряжения.

В свою очередь, Главное управление МЧС России по Северной Осетии также рекомендует водителям большегрузов отменить поездку в Грузию.

По состоянию на воскресенье на границе образовалась очередь из 117 фур.