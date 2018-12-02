Запущенный Порошенко киевский аэроэкспресс застрял в сугробах

Скандал на Украине: новый аэроэкспресс, торжественно представленный Петром Порошенко, застрял на полпути к аэропорту — не выдержал проверки снегопадом. Пассажирам пришлось бежать до аэропорта через сугробы, чтобы не пропустить рейсы.

Несколько километров по снегу с багажом: новый экспресс уехал недалеко. В снежный плен на железной дороге Украины попали десятки пассажиров.

- Мы должны были рассказать нашим зрителям о запуске рейсов. Но в итоге мы застряли на самом подъезде к аэропорту и оказались в заложниках экспресса.

Прямой эфир из застрявшего состава: журналисты украинского телевидения общаются с пассажирами. Австриец Мартин до последнего надеялся успеть на свой самолет, но домой иностранец так и не улетел.

- Кто будет компенсировать мне потери? Кто будет покупать новый билет? Мы застряли здесь! Я не успею на свой самолет! Я уверен, что никто ничего не компенсирует!

Проблемы с двигателем — предварительная причина ЧП. И это была бы обычная поломка, если бы не одно "но": буквально накануне новый экспресс запускал лично президент Украины. Было видно: новым проектом Петр Порошенко очень гордится. Особенно тем, что построили его всего за девять месяцев.

"Кто-то собирался это построить за 20 лет, кто-то — за 12. А мы построили за девять месяцев! Это хороший темп. Для женщин, для рождения нашего экспресса. Очень хорошо, что вы не затянули, и сегодня мы празднуем день рождения нашего экспресса!" — радовался он.

Особенно украинский лидер гордился, что при строительстве удалось серьезно сэкономить: электричка до аэропорта обошлась украинскому бюджету в 17 миллионов долларов. Бэушные локомотивы закупили в Польше, но европейские двигатели оказались не готовы к украинским реалиям.

"То, что было построено при Советском Союзе, потихоньку разваливается. А то, что они сейчас показывают как новое — это просто берут какое-то старое западное железо, красят его и запускают на линию. Хвастаются — вот, видите, мы модернизировали какую-то линию", — говорит политобозреватель Юрий Подоляка.

В Киеве — снегопад, поэтому пересаживайтесь в новый экспресс, заботливо предупредил украинцев глава железных дорог в своем "Фейсбуке". Так и дешевле, и быстрее. Но реальность оказалась совсем другой: полтора часа в поле без отопления и с закрытыми туалетами.

- В добрый час, дай нам Бог, чтобы таких проектов было больше, и чтобы люди видели, как меняется Украина!

На радостях Порошенко назвал экспресс чуть ли не дорогой в Европу: мол, обещал безвизовый и доступный въезд в ЕС — получите. Однако то ли рука у президента Украины оказалось не легкой, то ли поторопились строители: состав с пассажирами выбрался только через пару часов благодаря буксиру.