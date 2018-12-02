Из торгового комплекса в Москве эвакуировали 200 человек

В Москве эвакуировали людей из торгово-делового комплекса "Смоленский пассаж" на Смоленской площади. Причиной эвакуации стало короткое замыкание на втором этаже комплекса.

Всего из здания эвакуировали около 200 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы. При этом возгорания проводки после замыкания не произошло.