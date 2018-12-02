В Забайкальском крае протекла железнодорожная цистерна с кислотой

На железнодорожной станции Борзе в Забайкальском крае обнаружена утечка серной кислоты из цистерны. Полиция оцепила перрон, залитый химикатом, и поврежденную цистерну.

Для оценки ущерба и ликвидации загрязнения в Борзе из Читы выехали специалисты "Экоспаса". Груз кислоты доставляли в Краснокаменск для Приаргунского производственного горно-химического объединения, пишет ТАСС.

Разлив кислоты не повлиял на расписание движения поездов.

Серная кислота — одна из самых едких кислот и опасных реагентов.