Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин устроил разборки из-за жары в самолете. Видео

Пассажиры, оказавшиеся на борту самолета Embraer 170 авиакомпании S7, вылетавшего из аэропорта Новосибирска, неожиданно для себя угодили в "парилку". Видео произошедшего опубликовал портал E1, журналисты которого оказались очевидцами произошедшего.

Как сообщает издание, сначала людей долго держали на летном поле в автобусе с открытыми дверями при температуре воздуха минус 25 градусов в ожидании опаздывающего пассажира, после чего, уже на борту воздушного судна, оказалось очень жарко.

После герметизации салона выяснилось, что из кондиционеров идет горячий воздух. Бортпроводники попытались успокоить пассажиров и уверяли, что ситуация с "микроклиматом" изменится к лучшему после взлета, который откладывался.

В ответ на попытки принести извинения, музыкант "Чайфа" Владимир Бегунов ответил, что извиняться надо перед всеми пассажирами, а не только перед ними, а его коллега Владимир Шахрин потребовал объяснений от экипажа, долго беседовал со стюардессой и в итоге обозвал происходящее "бардаком".

По утверждениям очевидцев, командир воздушного судна обратился к пассажирам примерно через полчаса после возникновения недовольства на борту. По словам пилота, трудности с температурой воздуха в салоне были связаны с "включением отбора воздуха из вспомогательной силовой установки прогрева гидросистем. Сейчас гидросистемы прогреты, мы начнем буксировку и запуск двигателей, и температура в салоне будет нормальной".

В авиакомпании пока никак не прокомментировали инцидент.