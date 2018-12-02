Паспорт ОАЭ оказался "сильнейшим"

Паспорт ОАЭ признан самым сильным в мире согласно рейтингу Passport Index, сообщает в воскресенье эмиратское издание The National.

Индекс оценивает национальные паспорта в зависимости от количества стран, в которые владелец может въезжать без визы. Владелец паспорта Объединенных Арабских Эмиратов может совершить поездку в 167 стран без предварительных запросов. Это составляет 84% от числа стран, указанных в индексе.

Первое место в рейтинге было присвоено паспорту ОАЭ в 47 годовщину со дня объединения первых шейхств — 2 декабря там празднуется Национальный день. Глава МИД Эмиратов шейх Абдулла бен Заед считает, что первое место в рейтинге "подчеркивает, что может быть достигнуто благодаря позитивной дипломатии, отражающей ОАЭ как уверенную силу на мировой арене".

"Мир открывает свои двери для народа ОАЭ", — прокомментировал в своем микроблоге в Twitter новость вице-президент и премьер ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Власти страны планировали попасть в пятерку лидеров рейтинга к 2021 году, но достигли этой цели на три года раньше. Для сравнения, в декабре 2016 года паспорт гражданина ОАЭ занимал 27-ю позицию в индексе.

На втором месте в рейтинге из 200 стран находится прежний многолетний лидер Сингапур (с 166 странами безвизового въезда). Россия в обновленном рейтинге занимает 38-ю строчку.