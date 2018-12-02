Форвард "Тампы" Кучеров стал третьим в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, набравший минувшей ночью три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Флорида Пантерз", вышел на третье место в гонке бомбардиров нынешнего сезона. На его счету стало 38 (11+27) баллов.

Лидирует же в списке самых результативных игроков форвард "Колорадо Эвеланш" Микко Рантанен. У него в активе 43 (11+32) очка. Вторым идет его одноклубник Натан Маккиннон (41 балл).

Помимо Кучеров в десятке лучших бомбардиров текущего чемпионата НХЛ нет ни одного россиянина. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин расположился на 11-й строчке с 32 (19+12) очками.