Украина пытается втянуть Германию в войну

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью немецкому Funke Media Group. В частности, украинский лидер попросил ФРГ усилить военное присутствие в Черном море.

"Нам необходимо увеличенное военно-морское присутствие Германии как сдерживающий фактор для России", — заявил Порошенко.

Президент Украины считает необходимым "усилить давление на Россию" и ввести новые антироссийские санкции.

Также Порошенко в очередной призвал Запад запретить постройку газопровода "Северный поток-2", пишет РИА Новости.

Экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль ранее заявил, "что мы ни в коем случае не должны позволять Украине втянуть нас в войну. Украина пыталась это сделать".

В конце ноября этого года три военных украинских корабля с целью провокации нарушили госграницу России в районе Керченского пролива. После преследования и обстрела они были остановлены российскими пограничниками. Суд арестовал украинских моряков и сотрудников СБУ.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией, организованной СБУ в преддверии президентских выборов на Украине.