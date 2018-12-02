Ротару отказалась ездить в Россию из-за военного положения

Певица София Ротару не принимала участие в записи концерта "Песня года", который прошел в спорткомплексе "Олимпийский" в субботу.

Ранее сообщалось, что Ротару отказалась ехать в Москву в связи с введением на Украине военного положения. Причина — нежелание "накалять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников".

В конкурсе "Песня года" Ротару участвует с 1973 года, пропустив только одну запись в 2002 году. Ее песни выходили в финал 43 раза, а конкуренцию ей составляли лишь Иосиф Кобзон и Лев Лещенко.

Выступления певицы на корпоративных мероприятиях в Москве также отменены.