Нетаньяху и его жене хотят предъявить обвинения в коррупции

Израильская полиция заявила о наличии доказательств сговора премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху с руководством телекоммуникационной компании "Безек".

Правоохранители рекомендует обвинить Нетаньяху и его жену Сару в коррупции, пишет РИА Новости.

Расследование велось в рамках так называемого "дела 4000". Речь идет о взаимных услугах – Нетаньяху продвигал бизнес-интересы владельца "Безека" Шауля Эловича в обмен на благожелательные публикации на новостном интернет-ресурсе Walla.

"Отношения премьер-министра с господином Шаулем Эловичем носили коррупционный характер", — заявили в полиции.

Полиция предлагает Генеральному прокурору Израиля инкриминировать чете Нетаньяху "взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием".

Биньямина Нетаньяху отрицает все обвинения.