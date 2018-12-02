МЧС предупредило москвичей об осадках и гололедице

Московские спасатели предупредили жителей столицы о снегопаде в течение воскресенья. Как сказано в экстренном предупреждении, местами возможна гололедица.

Московский главк МЧС просит водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, пишет "Интерфакс".