Лыжница Йохауг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Лиллехаммере, завершилась гонка преследования у женщин. На дистанции 10 километров классическим стилем быстрее всех оказалась представительница Норвегия Тереза Йохауг. Она показала время 29 минут 35,5 секунды.

Второй стала шведская лыжница Эбба Андерс (+16,8). Тройку лучших замкнула норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (+17,9).

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, расположившаяся на восьмом месте. Она прошла дистанцию за 31 минуту 40,8 секунды.