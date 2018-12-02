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2 декабря 201812:53

Лыжница Йохауг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

фото EPA

На втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Лиллехаммере, завершилась гонка преследования у женщин. На дистанции 10 километров классическим стилем быстрее всех оказалась представительница Норвегия Тереза Йохауг. Она показала время 29 минут 35,5 секунды.

Второй стала шведская лыжница Эбба Андерс (+16,8). Тройку лучших замкнула норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг (+17,9).

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, расположившаяся на восьмом месте. Она прошла дистанцию за 31 минуту 40,8 секунды.

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