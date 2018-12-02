Полицейский прострелил себе ногу из-за женщины

На сотрудника ДПС набросилась агрессивная пассажирка Infiniti, он случайно выстрелил себе в бедро из табельного оружия.

После того, как сотрудники ДПС остановили Infiniti, его водитель отказался выходить и предъявлять документы. Пассажирка вела себя неадекватно и матерно ругалась на находящихся при исполнении.

Согласно ФЗ "О полиции", полицейский привел табельное оружие в боевую готовность, однако из-за броска женщины он случайно выстрелил в себя.

Установлено, что за рулем автомобиля был сотрудник одного из подразделений МУ МВД Мытищинское. Проводится проверка, передает РИА Новости.