Кубок IBU. Биатлонист Поварницын стал вторым в гонке преследования

В шведском Идре состоялась гонка преследования на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Россиянин Александр Поварницын пришел к финишу вторым, пройдя дистанцию 12,5 км за 35 минут 52,2 секунды и допустив четыре промаха.

Победу в гонке одержал немецкий биатлонист Филипп Наврат (35 минут 43,9 секунды) с одним неточным выстрелом. Третьим стал Мартен Перрийя-Боттоне из Франции (+12,6; 1 промах).

Еще два представителя России попали в восьмерку лучших. Сергей Корастылев занял шестое место (+24,4; 3 промаха), а Антон Бабиков финишировал восьмым (+43,5; 4).