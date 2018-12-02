Киев проинструктировал иностранных журналистов, как въезжать в Крым

После введения военного положения в десяти областях Украины власти страны анонсировали новый порядок въезда "во временно оккупированный Крым" (как считают в Киеве) для иностранных журналистов. Так, им теперь потребуется специальное одноразовое разрешение на въезд и выезд.

"Механизм доступа" сотрудников зарубежных СМИ в Крым разработали украинские министерство информационной политики, Государственная миграционная служба и Государственная пограничная служба. Новый порядок утвержден постановлением кабинета министров, к нему прилагается обновленная инструкция, сообщает ТАСС со ссылкой на Мининформ.

Окончательное решение о допуске иностранных журналистов в Крым через украинские пункты пропуска принимает Госпогранслужба, добавили в ведомстве.

С учетом военного положения Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Военное положение действует в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях, а также во внутренних водах Азова и Керченской акватории – с 26 ноября. Оно введено на 30 дней в связи с инцидентом в Керченском проливе, когда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Члены их экипажей находятся в московском СИЗО "Лефортово" и медицинской части СИЗО "Матросская тишина".